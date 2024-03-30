В Дії анонсировали бракосочетание по видеосвязи – Правительство приняло постановление

Жениться можно будет через приложение Дія.

Источник фото: Дія

Жениться можно будет в приложении Дія по видеосвязи. Как сообщили в пресс-службе Дія, Правительство приняло постановление и дало старт браку онлайн. Жениться можно будет прямо в смартфоне.

В пресс-службе заявили, что команда Дія уже разрабатывает услугу и вскоре запустят бета-тест.

Как будет работать женитьба в Дії:

Граждане отправляют заявление в приложении; Работник ДРАЦСа проводит церемонию бракосочетания по видеосвязи; Молодожены подписывают актовую запись о браке Дія.Підписом.

Ранее мы писали, что в приложении Дія появились образовательные документы.

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