В Дії анонсировали бракосочетание по видеосвязи – Правительство приняло постановление

Жениться можно будет в приложении Дія по видеосвязи. Как сообщили в пресс-службе Дія, Правительство приняло постановление и дало старт браку онлайн. Жениться можно будет прямо в смартфоне.
В пресс-службе заявили, что команда Дія уже разрабатывает услугу и вскоре запустят бета-тест.
Как будет работать женитьба в Дії:
Ранее мы писали, что в приложении Дія появились образовательные документы.
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