Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника Президента

Сергей Шефир был назначен первым помощником Президента в мае 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Шефира с должности первого помощника Президента Украины.

Соответствующий указ №207/2024 появился на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

В указе сказано: «Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины».

Перед этим Президент 29 марта подписал четыре указа об увольнении и назначении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, уволен заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, который занимался направлением судебной и правовой реформы. Вместо него назначена заместителем Ирина Мудрая, которая ранее была заместителем министра юстиции.

Также Президент уволил с должности заместителя Алексея Днипрова. Вместо него назначил Елену Ковальскую. Елена Ковальская с 2021 года работала в Офисе Президента на должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики. С 2022 года – руководительница Кабинета Руководителя Офиса Президента.

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