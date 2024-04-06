Зеленський хоче отримати максимально функціональний апарат, — Подоляк про кадрові зміни в Офісі Президента

Михайло Подоляк заявив, що Глава держави має бачення того, як повинні розвиватися події і йдеться не лише про фронт.

Фото: president.gov.ua

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк говорячи про кадрові змін в ОП заявив, що Глава держави хоче отримати максимально функціональний апарат. Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Хтось не витримує темпу, психологічних навантажень. І Президент хоче підсилити команду чи змінити команду з точки зору впливу на ту чи іншу галузь – не більше і не менше того. Тому давайте спокійно до цього відноситись.

Почались перезавантаження в межах воєнної вертикалі, після цього були перезавантаження в межах ОП, давайте дочекаємось до того, коли ця вертикаль буде працювати, одна, друга, третя, максимально ефективно під ті етапи війни, які ми маємо з вами», – повідомив радник голови ОП.

Раніше Президент Володимир Зеленський увільнив від обов’язків низку радників.

Перед цим Президент 29 березня підписав чотири укази про звільнення та призначення заступників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Так, звільнено заступника керівника ОП Андрія Смирнова, який займався напрямом судової та правової реформи. Замість нього призначена заступником Ірина Мудра, яка до цього була заступником міністра юстиції.

Також Президент звільнив з посади заступника Олексія Дніпрова. Натомість призначив Олену Ковальську. Олена Ковальська з 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. З 2022 року – керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента.

А 30 березня Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника Президента.

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