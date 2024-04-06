Зеленський повідомив, чи погодиться Україна на допомогу США в кредит

За словами Володимира Зеленського, Україна погодиться на будь-який варіант допомоги.

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо США запропонують Україні допомогу в кредит, то «ми погодимося на будь-який варіант». Про це він сказав в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

Глава держави наголосив, «якби Україні запропонували кредитну допомогу сьогодні чи безкоштовну завтра - ми погодились б на сьогодні».

«Один сенатор нещодавно був. І він каже: А чи ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш. Я відповів: А для чого ці вибори, якщо немає вибору? Ми погодимось на будь-який варіант», - сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що у Конгресі США можуть відкласти на кілька тижнів голосування законопроєкту про допомогу Україні.

Натомість у Білому домі заявили, що Майку Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій.

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