Білий дім закликає спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні

Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій.

Спікеру Палати представників США Майку Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

«Республіканці Палати представників мають винести двопартійну угоду щодо фінансування нацбезпеки, яка вже була ухвалена переважною більшістю в Сенаті – 70 голосами проти 29», — зазначила вона.

Речниця наголосила на необхідності винесення законопроєкту на голосування.

«І є спосіб забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Все, що повинен зробити спікер, це винести на розгляд законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки», — заявила Жан-П’єр.

Раніше Джонсон заявив, що пакет з допомогою України включатиме «деякі важливі нововведення», наприклад, можливість надання допомоги у кредит.

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