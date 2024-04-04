Белый дом призывает спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о помощи Украине

Джонсону необходимо вынести на голосование законопроект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, утвержденный Сенатом вместо внесения других предложений.

Спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону необходимо вынести на голосование законопроект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, утвержденный Сенатом вместо внесения других предложений. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

«Республиканцы Палаты представителей должны вынести двухпартийное соглашение по финансированию нацбезопасности, которое уже было принято подавляющим большинством в Сенате - 70 голосами против 29», - отметила она.

Пресс-секретарь отметила необходимость вынесения законопроекта на голосование.

«И есть способ обеспечить Украину тем, что ей нужно. Все, что должен сделать спикер, это вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности», - заявила Жан-Пьер.

Ранее Джонсон заявил, что пакет с помощью Украины будет включать «некоторые важные нововведения», например возможность предоставления помощи в кредит.

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