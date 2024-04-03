Комитет Рады поддержал переименование Северодонецка, Краснограда, Первомайска и еще 48 городов и поселков

Парламентский комитет поддержал переименование 7 городов и 44 поселков.

Фото: lb.ua

Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование 7 городов и еще 44 поселков, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка или содержат символику российской имперской политики. Об этом сообщил член комитета, народный депутат Украины Роман Лозинский на своей странице в соцсети Х.

Нескольким городам предложилм новые названия:

Северодонецк — Северскодонецк (Луганская область);

Первомайск — Сокологорск (Луганская область);

Першотравенск — Шахтерское (Днепропетровская область);

Дружба — Журавское (Сумская область);

Красноград — Берестин (Харьковская область);

Первомайский — Златополь (Харьковская область);

Ватутино — Багачево (Черкасская область).

Ранее сообщалось, что Верховная Рада переименует город Южный на Одесщине на Порт-Аненталь, а Надеждовку в Шампань.

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