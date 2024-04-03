Судья Сергей Варняк временно отстранен от осуществления правосудия

Сергей Варняк отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.

Судья Херсонского окружного административного суда, откомандированный в Одесский окружной административный суд, Сергей Варняк временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла 3 апреля 2024 года.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Напомним, что 7 февраля Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Херсонского окружного административного суда Сергея Варняка, который в 2022 году остался на оккупированной территории, объясняя это семейными обстоятельствами, но до сих пор не явился в суд, в который он был откомандирован.

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