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Суддю Сергія Варняка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

21:29, 3 квітня 2024
Сергія Варняка відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Сергія Варняка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
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Суддю Херсонського окружного адміністративного суду, відрядженого до Одеського окружного адміністративного суду, Сергія Варняка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила 3 квітня 2024 року.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, що 7 лютого Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді Херсонського окружного адміністративного суду Сергія Варняка, який у 2022 році залишився на окупованій території, пояснюючи це сімейними обставинами, але досі не з’явився в суді, до якого його він був відряджений. 

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