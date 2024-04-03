У Києві частково обмежать рух на естакаді біля проспекту Повітряних сил

У столиці дорожники виконуватимуть бетонування деформаційних швів.

Фото: comments.ua

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Із 4 до 10 квітня на естакаді між проспектом Повітряних Сил та вулицею Жилянською частково обмежать рух транспорту. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».

Там зазначають, що дорожники виконуватимуть бетонування деформаційних швів.

Так, почергово обмежуватимуть рух:

з 8:00 4 квітня до 20:00 6 квітня – першою смугою в напрямку вул. Жилянської;

з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня – другою смугою в напрямку просп. Повітряних Сил;

з 20:00 6 квітня до 20:00 8 квітня – другою смугою в напрямку вул. Жилянської;

з 20:00 8 квітня до 8:00 10 квітня – першою смугою в напрямку просп. Повітряних Сил.

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