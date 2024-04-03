Чи буде підвищення тарифів на електроенергію у травні: відповідь НКРЕКП

У НКРЕКП пояснили, чи підвищуватимуть для побутових споживачів тарифи на електроенергію.

Фото: volynnews.com

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що робота щодо підвищення тарифів на електроенергію наразі не ведеться. Відповідна заява з’явилась у пресслужбі НКРЕКП.

«У відповідь на звернення представників медіа та задля запобігання поширенню некоректної інформації на чутливу тему підвищення тарифів НКРЕКП інформує: робота щодо змін діючих тарифів на електричну енергію для побутових споживачів не ведеться», - заявили у Нацкомісії

У НКРЕКП додали, що у коментарі голови НКРЕКП Валерія Тарасюка йшлося про те, що йому невідомо про плани зміни режиму ПСО з 1 травня та «можливість змін тарифів, зокрема, оскільки ухвалення відповідних рішень не є компетенцією НКРЕКП».

Раніше агентство «Інтерфакс-Україна» приводило слова Валерія Тарасюка щодо питання забезпечення населення електроенергією (ПСО), для якого до 1 травня поточного року різницю в тарифах та ринковій ціні покривають НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго».

«Будуть або зміни, або продовження ПСО щодо населення в наявному варіанті... Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше», - приводило агентство слова Тарасюка.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що наразі в Україні не планують підвищувати тарифи на електроенергію для населення.

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