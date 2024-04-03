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Будет ли повышение тарифов на электроэнергию в мае: ответ НКРЭКУ

20:47, 3 апреля 2024
В НКРЭКУ объяснили, будут ли повышать для бытовых потребителей тарифы на электроэнергию.
Будет ли повышение тарифов на электроэнергию в мае: ответ НКРЭКУ
Фото: volynnews.com
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что работа по повышению тарифов на электроэнергию пока не ведется. Соответствующее заявление появилось в пресс-службе НКРЭКУ.

«В ответ на обращение представителей медиа и во избежание распространения некорректной информации на чувствительную тему повышения тарифов НКРЭКУ информирует: работа по изменению действующих тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей не ведется», - заявили в Нацкомиссии

В НКРЭКУ добавили, что в комментарии председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка говорилось, что ему неизвестно о планах изменения режима ПСО с 1 мая и «возможности изменений тарифов, в частности, поскольку принятие соответствующих решений не является компетенцией НКРЭКУ».

Ранее агентство «Интерфакс-Украина» приводило слова Валерия Тарасюка по вопросу обеспечения населения электроэнергией (ПСО), для которого до 1 мая текущего года разницу в тарифах и рыночной цене покрывают НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго».

«Будут либо изменения, либо продолжение ПСО относительно населения в существующем варианте... Если изменения, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно сказать позже», - приводило агентство слова Тарасюка.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что пока в Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию для населения.

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