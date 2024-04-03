В Киеве частично ограничат движение на эстакаде у проспекта Воздушных сил

В столице дорожники будут выполнять бетонирование деформационных швов.

Фото: comments.ua

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С 4 по 10 апреля на эстакаде между проспектом Воздушных Сил и Жилянской улицей частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщила Коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Там отмечают, что дорожники будут выполнять бетонирование деформационных швов.

Так, поочередно будут ограничивать движение:

с 8:00 4 апреля до 20:00 6 апреля – первой полосой в направлении ул. Жилянской;

с 20:00 6 апреля до 20:00 8 апреля – второй полосой в направлении просп. Воздушных сил;

с 20:00 6 апреля до 20:00 8 апреля – второй полосой в направлении ул. Жилянской;

с 20:00 8 апреля до 8:00 10 апреля – первой полосой в направлении просп. Воздушные силы.

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