Комітет Ради підтримав перейменування Сєвєродонецька, Краснограда, Первомайська та ще 48 міст і селищ

Парламентський комітет підтримав перейменування 7 міст і 44 селищ.

Фото: lb.ua

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування 7 міст і ще 44 селищ, назви яких не відповідають стандартам державної мови чи містять символіку російської імперської політики. Про це повідомив член комітету, народний депутат України Роман Лозинський на своїй сторінці у соцмережі Х.

Низці міст запропонували нові назви:

Сєвєродонецьк — Сіверськодонецьк (Луганська область);

Первомайськ — Сокологірськ (Луганська область);

Першотравенськ — Шахтарське (Дніпропетровська область);

Дружба — Журавське (Сумська область);

Красноград — Берестин (Харківська область);

Первомайський — Златопіль (Харківська область);

Ватутіне — Багачеве (Черкаська область).

Раніше ми писали, що Верховна Рада перейменує місто Южне на Одещині на Порт-Аненталь, а Надеждівку в Шампань.

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