Комітет Ради підтримав перейменування Сєвєродонецька, Краснограда, Первомайська та ще 48 міст і селищ

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування 7 міст і ще 44 селищ, назви яких не відповідають стандартам державної мови чи містять символіку російської імперської політики. Про це повідомив член комітету, народний депутат України Роман Лозинський на своїй сторінці у соцмережі Х.
Низці міст запропонували нові назви:
Сєвєродонецьк — Сіверськодонецьк (Луганська область);
Первомайськ — Сокологірськ (Луганська область);
Першотравенськ — Шахтарське (Дніпропетровська область);
Дружба — Журавське (Сумська область);
Красноград — Берестин (Харківська область);
Первомайський — Златопіль (Харківська область);
Ватутіне — Багачеве (Черкаська область).
Раніше ми писали, що Верховна Рада перейменує місто Южне на Одещині на Порт-Аненталь, а Надеждівку в Шампань.
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