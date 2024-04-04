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Голосування у Палаті представників США щодо допомоги Україні можуть відкласти на кілька тижнів, — ЗМІ

09:43, 4 квітня 2024
Голосування Палати представників Конгресу США щодо допомоги Україні малоймовірне, принаймні, до середини квітня.
Голосування у Палаті представників США щодо допомоги Україні можуть відкласти на кілька тижнів, — ЗМІ
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У Конгресі США можуть відкласти на кілька тижнів голосування законопроєкту про допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, голосування Палати представників Конгресу США щодо допомоги Україні малоймовірне, принаймні, до середини квітня.

Відстрочка може виявитися ще більшою, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає способів пом'якшити опір з боку республіканських прихильників жорсткої лінії, додає Bloomberg.

Команда Джонсона не поділилася будь-яким докладним планом пакету допомоги із законодавцями-республіканцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках з боку адміністрації президента Джо Байдена він наполягатиме. Через це йому важко заручитися підтримкою голосування наступного тижня, заявили партійні чиновники.

Раніше Джонсон заявив, що пакет з допомогою України включатиме «деякі важливі нововведення», наприклад, можливість надання допомоги у кредит. 

Натомість у Білому домі заявили, що Майку Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій. 

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