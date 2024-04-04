Хто з пенсіонерів може додатково отримувати близько 1000 гривень доплати

Деякі пенсіонери можуть отримувати 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Фото: rbc.ua

В Україні деякі пенсіонери можуть отримати додаткові кошти в розмірі майже 1000 гривень. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, деякі пенсіонери можуть отримувати 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі прожитковий мінімум становить 2361 гривню, а це означає, що сума доплати становить 944,40 гривні. Така норма діє відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб» та рішення уряду.

Це доплата за догляд. Виплати гарантовані для громадян, які:

досягли 80 років і більше;

самостійно проживають;

потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримують пенсію за віком.

Останній пункт означає, що таку доплату зможуть отримувати лише пенсіонери за віком, якщо встановлено пенсію з інвалідності або інший вид пенсійної виплати, то надбавка на догляд не належить.

Раніше ми писали, як підготуватися до проходження відеоідентифікації ВПО, які отримують пенсію в Ощадбанку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.