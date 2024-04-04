Нічна атака по Харкову: є влучання у житлові будинки, серед загиблих — рятувальники, фото

Росіяни атакували житлові квартали шахедами, відомо про 4 загиблих.

Фото: Ігор Терехов

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У ніч на четвер, 4 квітня, війська рф атакували Харків дронам-камікадзе. «Шахеди» влучили в житлові будинки, частково зруйновано багатоповерхівку, є загиблі.

За уточненою інформацією ОВА, 4 квітня починаючи з 01:16 по Харкову загалом було випущено щонайменше 15 російських безпілотників, частину із них збили сили ППО.

Є влучання в Новобаварському, Слобідському, Салтівському районах міста.

За даними поліції, відомо про чотирьох загиблих, щонайменше 11 людей поранені.

Перший безпілотник вдарив по житловій триповерхівці. Коли рятувальники працювали на місці, окупанти вдарили вдруге — троє пожежників загинули на місці.

Ще один дрон поцілив по багатоповерхівці за кілька кварталів — там загинула жінка

Пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги і лікарня.

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