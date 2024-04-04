Латвія передасть Україні нову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

Сейм ухвалив правки до закону, що надають можливість безоплатно передавати такі транспортні засоби Україні.

Латвія ухвалила рішення безкоштовно передати Україні 12 автомобілів, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Про це повідомляє Rus.LSM.

Зазначається, що ці автівки буде передано на потреби військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міноборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства «Львівське територіальне медичне товариство», а також медичного Інституту Національної академії медичних наук України.

Так, у Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (коли кількість алкоголю в крові перевищує 1,5 проміле) можуть конфіскувати автомобіль або ж , якщо водій керує не своїм транспортним засобом, він має сплатити суму, еквівалентну вартості авто. Сейм також ухвалив правки до закону про підтримку цивільного населення України, що надають можливість безоплатно передавати транспортні засоби, які належать державі, власності уряду України для підтримки українського суспільства.

Балтійська країна вже неодноразово передавала Україні конфісковані автомобілі, а тепер вона зобов'язалась допомогти відновити Чернігівську область. У рамках цього для програми допомоги буде виділено понад 5 мільйонів євро. Частину цих коштів спрямують на реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури регіону, ще 2 мільйони на залучення латвійських підприємців у відновлення області.

«Метою підтримки є надання основних послуг населенню, подолання завданих війною травм та соціально-економічний розвиток Чернігівської області. Участь Латвії у відновленні України сприяє покращенню якості життя населення, а це безпосередньо підвищує стійкість та дає надію на краще майбутнє, що дуже важливо під час війни», - розповіли у МЗС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.