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Омбудсмен заявив, що представники ТЦК не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням сили

08:30, 4 квітня 2024
Дмитро Лубінець також виступає проти розширення повноважень ТЦК.
Омбудсмен заявив, що представники ТЦК не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням сили
Фото: Дмитро Лубінець \ facebook
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Співробітники ТЦК та СП не можуть затримувати громадян на вулицях із застосуванням фізичної сили. На цьому наголошує Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає «Суспільне».

«Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні», - зазначив омбудсмен.

У цьому контексті він схвально висловився про дії представників ТЦК у Полтавській області, зокрема їх звернення до Нацполіції та надання списків осіб, які по документах ухиляються від мобілізації.

Лубінець додав, що у разі необхідності проводити «рейди» до складу такої групи обов'язково мають бути долучені поліцейські, позаяк саме вони здійснюють перевірку документи.

«Після цього вони надають відомості співробітникам ТЦК для перевірки, чи є такий громадянин України в реєстрі військовозобов'язаних, чи немає», - розповів омбудсмен.

Він додав, що саме співробітники Нацполіції мають право «зупиняти людей, перевіряти документи, приймати рішення, озвучувати якісь законні вимоги».

Крім того, Лубінець виступає проти розширення повноважень ТЦК, як це було вказане у 1-й редакції законопроєкту щодо мобілізації.

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