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Омбудсмен заявил, что представители ТЦК не могут задерживать граждан на улицах с применением силы

08:30, 4 апреля 2024
Дмитрий Лубинец также выступает против расширения полномочий ТЦК.
Омбудсмен заявил, что представители ТЦК не могут задерживать граждан на улицах с применением силы
Фото: Дмитро Лубінець \ facebook
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Сотрудники ТЦК и СП не могут удерживать граждан на улицах с применением физической силы. Это подчеркивает Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Суспільне».

«Это нонсенс. Кто от этого выигрывает? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет», – отметил омбудсмен.

В этом контексте он одобрительно высказался о действиях представителей ТЦК в Полтавской области, в частности, их обращение в Нацполицию и предоставление списков лиц, которые по документам уклоняются от мобилизации.

Лубинец добавил, что в случае необходимости проводить «рейды» в состав такой группы обязательно должны быть присоединены полицейские, поскольку именно они проверяют документы.

«После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет», - рассказал омбудсмен.

Он добавил, что именно сотрудники Нацполиции имеют право «останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования».

Кроме того, Лубинец выступает против расширения полномочий ТЦК, как это было сказано в 1-й редакции законопроекта по мобилизации.

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