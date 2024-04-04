Практика судов
  1. В мире

Суд отклонил представленные Дональдом Трампом документы о залоге в $175 миллионов из-за отсутствия финансового отчета

08:21, 4 апреля 2024
Бывшего президента США заставили предоставить финансовый отчет во избежание ареста имущества.
Суд отклонил представленные Дональдом Трампом документы о залоге в $175 миллионов из-за отсутствия финансового отчета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось, бывший президента США Дональд Трамп внес залог в размере $175 миллионов по делу о мошенничестве, чтобы власти штата Нью-Йорк не конфисковали его активы до обжалования приговора.

Однако Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил представленные Трампом документы о залоге на сумму 175 млн долларов по делу о гражданском мошенничестве из-за отсутствия текущего финансового отчета политика. Об этом сообщает Newsweek.

Так, в электронной системе представления документов суда отмечается, что «облигация/обязательство» Трампа было «возвращено в исправление».

«Суд вернул следующие документы по следующим причинам: Пожалуйста, добавьте текущий финансовый отчет и доверенность. Кроме того, укажите имя уполномоченного представителя под строкой для подписи на странице «Предприятие». Пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой "Загрузить документ" для Doc. 1707, чтобы повторно подать исправленную заявку. Спасибо и хороший вам день», - говорится в сообщении суда.

Ранее стало известно, что Трамп удалось приостановить конфискацию своих активов по делу о мошенничестве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС, ВСП, Совет судей и НАДС смогут самостоятельно проводить специальную проверку, предусмотренную законом о предотвращении коррупции – законопроект Кабмина

Кабмин зарегистрировал законопроект, предлагающий организовать проведение специальной проверки, предусмотренной законами о предотвращении коррупции и об очищении власти, в отношении лиц, назначенных в период действия военного положения, в отношении которых такие проверки в этот период не проводились.

Реформы процедур отбора прокуроров и привлечения их к дисциплинарной ответственности следует ожидать в 2026 году – план Ukraine Facility

В 2026 году вступит в силу законодательство, которое обеспечит прозрачный и основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности – что предусматривает план Ukraine Facility «деньги от ЕС в обмен на реформы».

На должности судей апелляционных судов претендуют 1 850 кандидатов – ВККС

ВККС завершила процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов.

Кабмин внес изменения в Порядок функционирования электронной системы закупок и осуществления публичных закупок во время войны

Уточнен порядок осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для удовлетворения неотложных потребностей функционирования государства в условиях военного положения.

Дальнейшее оставление в Украине памятников Булгакову является пропагандой российской имперской политики – комиссия Украинского института национальной памяти приняла заключение

В Украинском институте национальной памяти заявили, что дальнейшее использование имени Булгакова в названиях географических объектов, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников является пропагандой российской имперской политики.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду