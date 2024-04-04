Суд отклонил представленные Дональдом Трампом документы о залоге в $175 миллионов из-за отсутствия финансового отчета

Бывшего президента США заставили предоставить финансовый отчет во избежание ареста имущества.

Как сообщалось, бывший президента США Дональд Трамп внес залог в размере $175 миллионов по делу о мошенничестве, чтобы власти штата Нью-Йорк не конфисковали его активы до обжалования приговора.

Однако Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил представленные Трампом документы о залоге на сумму 175 млн долларов по делу о гражданском мошенничестве из-за отсутствия текущего финансового отчета политика. Об этом сообщает Newsweek.

Так, в электронной системе представления документов суда отмечается, что «облигация/обязательство» Трампа было «возвращено в исправление».

«Суд вернул следующие документы по следующим причинам: Пожалуйста, добавьте текущий финансовый отчет и доверенность. Кроме того, укажите имя уполномоченного представителя под строкой для подписи на странице «Предприятие». Пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой "Загрузить документ" для Doc. 1707, чтобы повторно подать исправленную заявку. Спасибо и хороший вам день», - говорится в сообщении суда.

Ранее стало известно, что Трамп удалось приостановить конфискацию своих активов по делу о мошенничестве.

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