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Суд відхилив подані Дональдом Трампом документи про заставу в $175 мільйонів через відсутність фінансового звіту

08:21, 4 квітня 2024
Колишнього президента США змусили подати фінансовий звіт, щоб уникнути арешту майна.
Суд відхилив подані Дональдом Трампом документи про заставу в $175 мільйонів через відсутність фінансового звіту
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Як повідомлялося, колишній президента США Дональд Трамп вніс заставу в розмірі $175 мільйонів у справі про шахрайство, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку.

Однак Верховний суд штату Нью-Йорк відхилив подані Трампом документи про заставу на суму 175 млн доларів у справі про цивільне шахрайство через відсутність поточного фінансового звіту політика. Про це повідомляє Newsweek.

Так, в електронній системі подання документів суду зазначається, що «облігація/зобов'язання» Трампа було «повернуте на виправлення».

«Суд повернув перелічені нижче документи з наступних причин: Будь ласка, додайте поточний фінансовий звіт і довіреність. Крім того, будь ласка, вкажіть ім'я уповноваженого представника під рядком для підпису на сторінці «Підприємство». Будь ласка, скористайтеся посиланням «Завантажити документ» для Doc. 1707, щоб повторно подати виправлену заявку. Дякую і гарного вам дня», - йдеться у повідомленні суду.

Раніше стало відомо, що Трампу вдалося призупинити конфіскацію своїх активів у справі про шахрайство.

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