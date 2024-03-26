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Дональду Трампу вдалося призупинити конфіскацію своїх активів у справі про шахрайство

08:31, 26 березня 2024
Апеляційний суд Нью-Йорка задовольнив клопотання Трампа у справі про цивільне шахрайство і зменшив штраф з 464 млн доларів до 175 млн.
Дональду Трампу вдалося призупинити конфіскацію своїх активів у справі про шахрайство
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У понеділок, 25 березня, колишній президент США Дональд Трамп виграв клопотання про призупинення судового рішення у справі про цивільне шахрайство, що зобов'язувало його внести протягом 10 днів заставу на суму 175 млн доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, Апеляційний суд Нью-Йорка зменшив штраф з $464 млн до $175 млн, пише NBC News.

Так, це стало перемогою для Трампа і не дозволить владі штату Нью-Йорк арештувати його активи.

Зазначається, що рішення апеляційного суду середньої ланки відтерміновує виконання судового рішення у справі, в якій було встановлено, що Трамп завищив свої статки, щоб ввести в оману інвесторів та кредиторів.

Водночас це рішення не вказує, як апеляційний суд може в кінцевому підсумку ухвалити рішення або розглянути справу по суті. Суддям може знадобитися до року або більше, щоб ухвалити рішення з цього питання.

«Я з великою повагою ставлюся до рішення апеляційного суду і дуже швидко внесу 175 млн доларів готівкою або облігаціями, або цінними паперами, або чим завгодно», - сказав Трамп.

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс, який займається цивільною справою, заявив, що Трамп «все ще має відповісти за своє приголомшливе шахрайство».

Як відомо, 25 березня настав «крайній термін» для винесення рішення щодо 454 млн доларів, які Трамп неспроможний сплатити. Тоді Джеймс могла би попросити суд почати арешт активів політика, включно з нерухомістю - будинком 40 на Волл-стріт на Манхеттені

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