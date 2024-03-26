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Дональду Трампу удалось приостановить конфискацию своих активов по делу о мошенничестве

08:31, 26 марта 2024
Апелляционный суд Нью-Йорка удовлетворил ходатайство Трампа по делу о гражданском мошенничестве и снизил штраф с 464 млн долларов до 175 млн.
Дональду Трампу удалось приостановить конфискацию своих активов по делу о мошенничестве
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В понедельник, 25 марта, бывший президент США Дональд Трамп выиграл ходатайство о приостановлении судебного решения по делу о гражданском мошенничестве, что обязывало его внести в течение 10 дней залог в размере 175 млн долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, Апелляционный суд Нью-Йорка снизил штраф с $464 млн до $175 млн, пишет NBC News.

Так, это стало победой для Трампа и не позволит властям штата Нью-Йорк арестовать его активы.

Отмечается, что решение апелляционного суда среднего звена отсрочивает исполнение судебного решения по делу, в котором было установлено, что Трамп завысил свое состояние, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и кредиторов.

В то же время, это решение не указывает, как апелляционный суд может в итоге принять решение или рассмотреть дело по существу. Судьям может понадобиться до года или более, чтобы принять решение по этому вопросу.

«Я с большим уважением отношусь к решению апелляционного суда и очень быстро внесу 175 млн долларов наличными или облигациями, или ценными бумагами, или чем угодно», – сказал Трамп.

Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, занимающийся гражданским делом, заявил, что Трамп «все еще должен ответить за свое потрясающее мошенничество».

Как известно, 25 марта наступил «крайний срок» для вынесения решения по 454 млн долларов, которые Трамп не может оплатить. Тогда Джеймс могла бы попросить суд начать арест активов политика, включая недвижимость - дом 40 на Уолл-стрит на Манхэттене.

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