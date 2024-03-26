В Украине отмечают День Национальной гвардии

Каждый год 26 марта свой профессиональный праздник отмечает особое военное формирование – Национальная гвардия Украины.

Фото: armyfm.com.ua

26 марта военнослужащие и гражданский персонал Национальной гвардии отмечают профессиональный праздник.

Праздник установлен согласно Указу президента Украины Петра Порошенко от 18 марта 2015 года «учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка».

Как самостоятельная силовая структура Национальная гвардия Украины существовала с 1991 по 2000 год.

В 2014 году Верховная Рада приняла закон "О Национальной гвардии Украины". Нацгвардия была создана на основе Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

С апреля 2014 г. личный состав Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины принимал участие в АТО, а с 2018 г. – в Операции Объединенных Сил.

В настоящее время, в условиях полномасштабной войны, военнослужащие Национальной гвардии защищают целостность и независимость Украины, давая достойный отпор российским захватчикам.

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