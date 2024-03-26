В Україні відзначають День Національної гвардії

Щороку 26 березня своє професійне свято відзначає особливе військове формування – Національна гвардія України.

Фото: armyfm.com.ua

26 березня військовослужбовці та цивільний персонал Національної гвардії України відзначають професійне свято.

Свято встановлено згідно з Указом президента України Петра Порошенка від 18 березня 2015 року «враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».

Як самостійна силова структура Національна гвардія України існувала з 1991 по 2000 рік.

У 2014 році Верховна Рада ухвалила закон «Про Національну гвардію України». Нацгвардію було створено на основі Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

З квітня 2014 року особовий склад Нацгвардії у взаємодії зі Збройними силами України брав участь в АТО, а з 2018 року – в Операції Об’єднаних Сил.

Нині, в умовах повномасштабної війни, військовослужбовці Національної гвардії боронять цілісність і незалежність України, даючи гідну відсіч російським загарбникам.

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