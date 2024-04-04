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Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

14:24, 4 апреля 2024
Сейм принял правки к закону, позволяющие безвозмездно передавать такие транспортные средства Украине.
Латвия передаст Украине новую партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
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Латвия приняла решение бесплатно передать Украине 12 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Об этом сообщает Rus.LSM.

Отмечается, что эти автомобили будут переданы на нужды военной администрации города Геническ Херсонской области, армейских частей Минобороны, Харьковского центра помощи Valkiva, совета поселка Китайгород, коммунального некоммерческого предприятия «Львовское территориальное медицинское общество», а также медицинского Института Национальной академии медицинских наук.

Так, в Латвии за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения (когда количество алкоголя в крови превышает 1,5 промилле) могут конфисковать автомобиль или же, если водитель управляет не своим транспортным средством, он должен уплатить сумму, эквивалентную стоимости авто. Сейм также принял правки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предоставляющие возможность безвозмездно передавать принадлежащие государству транспортные средства собственности собственности правительства Украины для поддержки украинского общества.

Балтийская страна уже неоднократно передавала Украине конфискованные автомобили, а теперь обязалась помочь восстановить Черниговскую область. В рамках этого для программы помощи будет выделено более 5 миллионов евро. Часть этих средств будет направлена на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры региона, еще 2 миллиона на привлечение латвийских предпринимателей в восстановление области.

«Целью поддержки является предоставление основных услуг населению, преодоление нанесенных войной травм и социально-экономическое развитие Черниговской области. Участие Латвии в восстановлении Украины способствует улучшению качества жизни населения, что непосредственно повышает устойчивость и дает надежду на лучшее будущее, что очень важно во время войны», - рассказали в МИД.

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