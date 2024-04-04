Ночная атака по Харькову: попадание в жилые дома, среди погибших — спасатели, фото

Россияне атаковали жилые кварталы шахедами, известно о четырех погибших.

Фото: Игорь Терехов

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В ночь на четверг, 4 апреля, войска рф атаковали Харьков дронам-камикадзе. «Шахеды» попали в жилые дома, частично разрушена многоэтажка, есть погибшие.

По уточненной информации ОВА, 4 апреля начиная с 01:16 по Харькову было выпущено по меньшей мере 15 российских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО.

Есть попадания в Новобаварском, Слободском, Салтовском районах города.

По данным полиции, известно о четырех погибших, по меньшей мере 11 человек ранены.

Первый беспилотник ударил по жилой трехэтажке. Когда спасатели работали на месте, оккупанты ударили второй раз — трое пожарных погибли на месте.

Еще один дрон попал по многоэтажке за несколько кварталов - там погибла женщина

Повреждены три многоэтажки, три единицы пожарно-спасательной техники, два автомобиля скорой помощи и больница.

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