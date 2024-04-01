Як підготуватися до проходження відеоідентифікації ВПО, які отримують пенсію в Ощадбанку

Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», мають пройти відеоідентифікацію. У Мінреінтеграції розповіли, як підготуватися до її проходження в режимі відеоконференцзв’язку.
Для цього необхідно:
Ознайомитися з рішенням по ідентифікації можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ у розділі «Мої звернення» (якщо зазначали РНОКПП). Або перевіривши свою електронну скриньку, вказану в заяві.
Також ми писали, що у Пенсійному фонді України розповіли, скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації.
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