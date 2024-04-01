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Як підготуватися до проходження відеоідентифікації ВПО, які отримують пенсію в Ощадбанку

21:15, 1 квітня 2024
Що для цього необхідно.
Як підготуватися до проходження відеоідентифікації ВПО, які отримують пенсію в Ощадбанку
Джерело фото: Andreea Popa / Unsplash
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Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в АТ «Ощадбанк», мають пройти відеоідентифікацію. У Мінреінтеграції розповіли, як підготуватися до її проходження в режимі відеоконференцзв’язку.

Для цього необхідно:

  1. Підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
  2. Обрати спосіб проведення відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).
  3. Перевірити гаджет, на якому буде проведено ідентифікацію (камера, мікрофон), здійснити тестове підключення.
  4. Підготувати відповіді на обов’язкові індивідуальні запитання. З їхнім переліком можна ознайомитися на слайдах, які наведені нижче.
  5. Подати заяву на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Ознайомитися з рішенням по ідентифікації можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ у розділі «Мої звернення» (якщо зазначали РНОКПП). Або перевіривши свою електронну скриньку, вказану в заяві.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України розповіли, скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації.

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