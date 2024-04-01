Как подготовиться к прохождению видеоидентификации ВПЛ, которые получают пенсию в Ощадбанке

Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО «Ощадбанк», должны пройти видеоидентификацию. В Минреинтеграции рассказали, как подготовиться к ее прохождению в режиме видеоконференцсвязи.
Для этого необходимо:
Ознакомиться с решением по идентификации можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ в разделе «Мои обращения» (если отмечали РНОКПП). Или проверив свой электронный ящик, указанный в заявлении.
Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, сколько времени может занять сеанс видеоидентификации.
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