Как подготовиться к прохождению видеоидентификации ВПЛ, которые получают пенсию в Ощадбанке

Что для этого необходимо.

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Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО «Ощадбанк», должны пройти видеоидентификацию. В Минреинтеграции рассказали, как подготовиться к ее прохождению в режиме видеоконференцсвязи.

Для этого необходимо:

Подготовить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность. Выбрать способ проведения видеоидентификации (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom). Проверить гаджет, на котором будет произведена идентификация (камера, микрофон), осуществить тестовое подключение. Подготовить ответы на обязательные индивидуальные вопросы. С их перечнем можно ознакомиться на слайдах, приведенных ниже. Подать заявление на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Ознакомиться с решением по идентификации можно в личном кабинете на вебпортале ПФУ в разделе «Мои обращения» (если отмечали РНОКПП). Или проверив свой электронный ящик, указанный в заявлении.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины рассказали, сколько времени может занять сеанс видеоидентификации.

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