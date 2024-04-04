Кто из пенсионеров может дополнительно получать около 1000 гривен доплаты

Некоторые пенсионеры могут получать 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Фото: rbc.ua

В Украине некоторые пенсионеры могут получить дополнительные средства в размере около 1000 гривен. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, некоторые пенсионеры могут получать 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Прожиточный минимум составляет 2361 гривну, а это значит, что сумма доплаты составляет 944,40 гривны. Такая норма действует в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц» и решении правительства.

Это доплата за уход. Выплаты гарантированы для граждан, которые:

достигли 80 лет и старше;

самостоятельно проживающих;

нуждаются в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получают пенсию по возрасту.

Последний пункт означает, что такую доплату смогут получать только пенсионеры по возрасту, если установлена пенсия по инвалидности или другой вид пенсионной выплаты, то прибавка по уходу не принадлежит.

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