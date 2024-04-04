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Голосование в Палате представителей США по помощи Украине может быть отложено на несколько недель, — СМИ

09:43, 4 апреля 2024
Голосование Палаты представителей Конгресса США о помощи Украине маловероятно, по крайней мере, до середины апреля.
Голосование в Палате представителей США по помощи Украине может быть отложено на несколько недель, — СМИ
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В Конгрессе США могут отложить на несколько недель голосование законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, голосование Палаты представителей Конгресса США о помощи Украине маловероятно, по крайней мере, до середины апреля.

Отсрочка может оказаться еще большей, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить сопротивление со стороны республиканских сторонников жесткой линии, добавляет Bloomberg.

Команда Джонсона не поделилась каким-либо подробным планом пакета помощи с законодателями-республиканцами и, похоже, не определилась с тем, на каких уступках со стороны администрации президента Джо Байдена он будет настаивать. Поэтому ему трудно заручиться поддержкой голосования на следующей неделе, заявили партийные чиновники.

Ранее Джонсон заявил, что пакет с помощью Украины будет включать «некоторые важные нововведения», например возможность предоставления помощи в кредит.

В Белом доме заявили, что Майку Джонсону необходимо вынести на голосование законопроект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, утвержденный Сенатом – вместо внесения других предложений.

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