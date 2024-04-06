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Скільки Україні потрібно систем Patriot, щоб повністю закрити небо: відповідь Зеленського

20:01, 6 квітня 2024
Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 20 систем Patriot або її аналогів для того, щоб повністю закрити небо.
Скільки Україні потрібно систем Patriot, щоб повністю закрити небо: відповідь Зеленського
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що країні треба мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити небо від російських ракетних обстрілів. Про це він сказав в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

«Я вам не скажу скільки у нас є систем Patriot, я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи», - сказав Зеленський.

Також Глава держави наголосив, що Україні підійдуть і аналоги Patriot. Попри те, що їх досить мала кількість - вони працюють.

Раніше Зеленський повідомив, що країні треба підготувати значний особовий склад та мати резерв серед військових для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога

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