Скільки Україні потрібно систем Patriot, щоб повністю закрити небо: відповідь Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 20 систем Patriot або її аналогів для того, щоб повністю закрити небо.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країні треба мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити небо від російських ракетних обстрілів. Про це він сказав в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

«Я вам не скажу скільки у нас є систем Patriot, я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи», - сказав Зеленський.

Також Глава держави наголосив, що Україні підійдуть і аналоги Patriot. Попри те, що їх досить мала кількість - вони працюють.

Раніше Зеленський повідомив, що країні треба підготувати значний особовий склад та мати резерв серед військових для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога

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