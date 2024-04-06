Скільки Україні потрібно систем Patriot, щоб повністю закрити небо: відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країні треба мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній для того, щоб мати змогу закрити небо від російських ракетних обстрілів. Про це він сказав в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».
«Я вам не скажу скільки у нас є систем Patriot, я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи», - сказав Зеленський.
Також Глава держави наголосив, що Україні підійдуть і аналоги Patriot. Попри те, що їх досить мала кількість - вони працюють.
Раніше Зеленський повідомив, що країні треба підготувати значний особовий склад та мати резерв серед військових для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога
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