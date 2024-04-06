Для зриву контрнаступальних дії рф нам потрібно підготувати великий резерв, — Зеленський

Глава держави зазначив, що резерву повинен бути не просто з молодих хлопців, а з людей з досвідом, які пройшли бойове злагодження.

Фото: armyinform.com.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країні треба підготувати значний особовий склад та мати резерв серед військових для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Ми Україна».

Глава держави наголосив, що наразі ситуація на фронті складна, але стабілізована. Ворог не просувається, а там, де він йде вперед, його відкидають назад. Однак і українські військові мають успіхи та роблять кроки вперед.

Володимир Зеленський додав, що Україні необхідно підготовити значний особовий склад для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога.

«Він має бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть. Бригади, які повинні будуть підготовлені, а значить має бути підготовлений великий об'єм резерву. Резерву не просто з молодих хлопців та юнаків, а з людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження та мають бойовий досвід», - сказав Зеленський.

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