Для срыва контрнаступательных действий рф нам нужно подготовить большой резерв, — Зеленский

Глава государства отметил, что резерва должен быть не просто из молодых ребят, а из людей с опытом, прошедших боевое слаживание.

Фото: armyinform.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стране нужно подготовить значительный личный состав и резерв среди военных для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага. Об этом он сказал в интервью для телемарафона «Єдині новини».

Глава государства подчеркнул, что сейчас ситуация на фронте сложная, но стабилизированная. Враг не продвигается, а там, где он идет вперед, его отбрасывают назад. Однако и украинские военные преуспевают и делают шаги вперед.

Владимир Зеленский добавил, что Украине необходимо подготовить значительный личный состав для того, чтобы срывать контрнаступательные действия противника.

«Он должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит. Бригады, которые должны будут подготовлены, а значит, должен быть подготовлен большой объем резерва. Резерва не просто из молодых парней и юношей, а из людей, которые с опытом, которые прошли боевое согласование и имеют боевой опыт», - сказал Зеленский.

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