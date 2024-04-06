Зеленский сообщил, когда Рада проголосует за законопроект о мобилизации

Глава государства подчеркнул, что парламент в ближайшее время проголосует за законопроект о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада уже в ближайшие недели должна проголосовать за законопроект о мобилизации. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Мы Украина».

«Думаю в ближайшие недели парламент проголосует – закон о мобилизации», - подчеркнул Президент.

Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. А народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что документ планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.

Ранее мы писали, что некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.

Вместе с тем, в законопроект о мобилизации вернули наказание для уклонистов, которые за границей.

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