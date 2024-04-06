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В Киеве мужчина с ножом напал на работников ТЦК

19:07, 6 апреля 2024
Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.
В Киеве мужчина с ножом напал на работников ТЦК
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В субботу, 6 апреля, в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского районного ТЦК и СП. Об этом сообщили на Facebook-странице ТЦК.

Инцидент произошел по ул. Шолом-Алейхема, 6, когда патруль разговаривал с военнообязанным.

 «В это время Мольдерф Тимофей Аркадьевич 1972 г. подошел со спины и нанес удар по голове старшего солдата Серого. Потом достал из сумки нож и хотел ударить старшего солдата Черненко. Нападающий угрожал и нападал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, держа нападающего на безопасной дистанции, военнослужащие на улицу Братиславскую вызвали полицию.

Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции Главного управления полиции в Киеве задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства.

Мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Злоумышленнику грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Кроме этого, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до двух лет.

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