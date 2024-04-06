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У Києві чоловік з ножем напав на працівників ТЦК

19:07, 6 квітня 2024
Інцидент стався в Деснянському районі столиці.
У Києві чоловік з ножем напав на працівників ТЦК
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У суботу, 6 квітня, у Києві чоловік з ножем напав на працівників Деснянського районного ТЦК та СП. Про це повідомили на Facebook-сторінці ТЦК.

Інцидент стався по вул. Шолом-Алейхема, 6, коли патруль розмовляв з  військовозобовʼязаним.

«В цей час Мольдерф Тимофій Аркадійович 1972 р. підійшов зі спини та наніс удар по голові старшого солдата Сірого. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним старшого солдата Чорненка. Нападник погрожував та нападав», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тримаючи нападника на безпечній дистанції, військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію.

Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази.

Чоловіка затримано. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2  ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Зловмиснику загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

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