Зеленський повідомив, коли Рада проголосує за законопроект про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Верховна Рада вже найближчими тижнями має проголосувати за законопроект про мобілізацію. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Ми Україна».
«Думаю найближчими тижнями парламент проголосує - закон про мобілізацію», - наголосив Президент.
Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. А народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що документ планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня.
Раніше ми писали, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться.
Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.
Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.
Разом з тим, у законопроект про мобілізацію повернули покарання для ухилянтів, які за кордоном.
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