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Зеленський повідомив, коли Рада проголосує за законопроект про мобілізацію

19:25, 6 квітня 2024
Глава держави наголосив, що парламент найближчім часом проголосує за законопроект про мобілізацію.
Зеленський повідомив, коли Рада проголосує за законопроект про мобілізацію
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Верховна Рада вже найближчими тижнями має проголосувати за законопроект про мобілізацію. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Ми Україна».

«Думаю найближчими тижнями парламент проголосує - закон про мобілізацію», - наголосив Президент.

Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. А народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що документ планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня.

Раніше ми писали, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. 

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

Разом з тим, у законопроект про мобілізацію повернули покарання для ухилянтів, які за кордоном.

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