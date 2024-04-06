Зеленський повідомив, коли Рада проголосує за законопроект про мобілізацію

Глава держави наголосив, що парламент найближчім часом проголосує за законопроект про мобілізацію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Верховна Рада вже найближчими тижнями має проголосувати за законопроект про мобілізацію. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Ми Україна».

«Думаю найближчими тижнями парламент проголосує - закон про мобілізацію», - наголосив Президент.

Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. А народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що документ планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня.

Раніше ми писали, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться.

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

Разом з тим, у законопроект про мобілізацію повернули покарання для ухилянтів, які за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.