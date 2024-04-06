Сколько Украине нужно систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо: ответ Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо более 20 систем Patriot или ее аналогов для того, чтобы полностью закрыть небо.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране нужно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой для того, чтобы закрыть небо от российских ракетных обстрелов. Об этом он сказал в интервью для телемарафона «Єдині новини».

«Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, я могу вам сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы», - сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украине подойдут и аналоги Patriot. Несмотря на то, что их достаточно мало - они работают.

Ранее Зеленский сообщил, что стране нужно подготовить значительный личный состав и резерв среди военных для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага.

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