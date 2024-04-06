Сколько Украине нужно систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране нужно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой для того, чтобы закрыть небо от российских ракетных обстрелов. Об этом он сказал в интервью для телемарафона «Єдині новини».
«Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, я могу вам сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы», - сказал Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что Украине подойдут и аналоги Patriot. Несмотря на то, что их достаточно мало - они работают.
Ранее Зеленский сообщил, что стране нужно подготовить значительный личный состав и резерв среди военных для того, чтобы срывать контрнаступательные действия врага.
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