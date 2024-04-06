Зеленский сообщил, согласится ли Украина на помощь США в кредит

По словам Владимира Зеленского, Украина согласится на любой вариант помощи.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, если США предложат Украине помощь в кредит, то мы согласимся на любой вариант. Об этом он сказал в интервью для телемарафона «Єдині новини».

Глава государства подчеркнул, «если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня».

«Один сенатор недавно был. И он говорит: А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные или ты не получишь. Я ответил: А для чего эти выборы, если выбора нет? Мы согласимся на любой вариант», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США могут отложить на несколько недель голосование законопроекта о помощи Украине.

В Белом доме заявили, что Майку Джонсону необходимо вынести на голосование законопроект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, утвержденный Сенатом – вместо внесения других предложений.

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