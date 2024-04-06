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Зеленський підтримав ініціативу Макрона щодо іноземних військ в Україні, але є нюанс

21:12, 6 квітня 2024
Володимир Зеленський вважає, що іноземні військові в Україні могли б займатися тренуванням ЗСУ, а не воювати.
Зеленський підтримав ініціативу Макрона щодо іноземних військ в Україні, але є нюанс
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що іноземні військові можуть приїхати в країну для тренування ЗСУ, а також допомогти ремонтувати західну військову техніку. Однак закликати їх брати участь у бойових діях на фронті ризиковано. Про це Глава держави заявив в ефірі єдиного телемарафону.

«Кілька пропозицій Емманюеля Макрона я підтримав публічно і в розмові з ним. Тренувати наших хлопців у нас. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади», - сказав він.

 «Друге - побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах під землею. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку», - сказав він.

Зеленський також не бачить підстав відмовитися від прикордонної місії. «Він (Макрон - ред) запропонував ініціативу бути на кордоні. Ну, як ми можемо відмовлятися? Якщо вони це пропонують і будуть приїжджати, ми будемо тільки підтримувати», - зазначив він.

При цьому Зеленський не готовий запросити в Україну бойові частини. «Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і боріться. Тому що росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу інших держав», - сказав Зеленський.

При цьому він нагадав, що «у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим походженням, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти».

Раніше ми писали, останнім часом активно обговорюється заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Еммануель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

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