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Сирський наказав здійснити службову перевірку щодо вручення повістки журналісту

08:30, 7 квітня 2024
Сирський доручив командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку щодо вручення повістки журналісту «Слідство.Інфо».
Сирський наказав здійснити службову перевірку щодо вручення повістки журналісту
Джерело фото: bilopillia.city
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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відреагував на публікацію «Слідство.Інфо» щодо вручення повістки журналісту та доручив командувачу Сухопутних військ здійснити службову перевірку.

«За матеріалами, опублікованими Громадською організацією «Слідство.Інфо», мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку», - зазначив він у повідомленні у Facebook.

Генерал-полковник Сирський підкреслив, що буде очікувати результатів цієї перевірки, після чого будуть ухвалені відповідні рішення. Він також зауважив, що журналістська діяльність має високу цінність і користується повагою керівництва Збройних Сил України, а також піддана захисту в рамках законодавства країни.

«Важливо наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України. Збройні Сили України засуджують будь які випадки порушень з боку військових посадових осіб», – додав Сирський.

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