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Митники «накрили» бізнес-план поляка: на кордоні зупинили вантажівку з сировиною для виготовлення сигарет

09:42, 7 квітня 2024
На митному посту виявлено незаконний ввіз з Польщі в Україну компонентів для виробництва сигарет.
Митники «накрили» бізнес-план поляка: на кордоні зупинили вантажівку з сировиною для виготовлення сигарет
Джерело фото: Державна митна служба України
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Митники зупинили вантажівку з сировиною для виготовлення сигарет на пункті пропуску «Шегині-Медика», де 66-річний громадянин Польщі намагався ввезти товари до України. Чоловік представив документи, які вказували на перевезення засобів для виробництва цигарок. Однак під час огляду вантажу митники виявили 120 блоків сигаретного паперу та 619 машинок для набивання сигаретних гільз, про які не було зазначено у документах. Про це повідомила Державна митна служба України.

Порушник намагався перемістити товари через митний кордон, приховуючи їх від контролю, шляхом подання недостовірних даних у документах. За цим фактом складено адмінпротокол відповідно до законодавства про переміщення товарів з приховуванням від митного контролю.

Сировину для виготовлення сигарет тимчасово вилучено для подальшого розгляду справи.

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