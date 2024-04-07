росія вдарила ракетами по припортовій інфраструктурі в Одесі

Внаслідок ракетного удару по Одесі постраждала одна людина.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

Внаслідок ракетного удару, ймовірно з використанням ракети «Іскандер-М», по Одесі постраждала одна людина, повідомили Сили оборони півдня України.

«Ворог знов вдарив балістикою по Одеській області. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру», - зазначили у звіті.

Після удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Пошкоджені адміністративні та технічні споруди, а також постраждала працівниця одного з місцевих підприємств, що отримала травму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.