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росія вдарила ракетами по припортовій інфраструктурі в Одесі

10:16, 7 квітня 2024
Внаслідок ракетного удару по Одесі постраждала одна людина.
росія вдарила ракетами по припортовій інфраструктурі в Одесі
Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
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Внаслідок ракетного удару, ймовірно з використанням ракети «Іскандер-М», по Одесі постраждала одна людина, повідомили Сили оборони півдня України.

«Ворог знов вдарив балістикою по Одеській області. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру», - зазначили у звіті.

Після удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Пошкоджені адміністративні та технічні споруди, а також постраждала працівниця одного з місцевих підприємств, що отримала травму.

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