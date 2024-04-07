7 квітня: яке сьогодні свято та головні події

7 квітня святкують Всесвітній день здоров’я.

Джерело фото: Аdobe Stock

7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я, День геолога та Неділя Божого Милосердя. У цей день також відбувається пам'ять преподобних Георгія та Даниїла, а в православному календарі вшановується пам'ять мучеників Руфіна, Акіліни та їхніх 200 товаришів.

Мученики Руфін, Акіліна та їхні товариші відомі своїм мужнім ставленням до віри. Близько 310 року вони були мучениками у місті Синопі на Чорному морі за часів імператора Максиміана. Руфін був дияконом, а Акіліна Молодша захищала його, коли його посадили до в’язниці за сповідування християнської віри. У в’язниці вони разом здійснили чудеса, навертаючи до Христа 200 воїнів, за що всі були усічені мечем.

Серед інших подій, пов'язаних із 7 квітня:

1348 – у Празі засновано Карлів університет – перший у Центральній Європі.

1738 – Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.

1795 – у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.

1906 – виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.

1939 – фашистська Італія напала на Албанію.

1948 – набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

1957 – здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

1963 – Югославія проголошена соціалістичною республікою.

1969 – символічна дата народження інтернету.

1989 – у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» — загинуло 42 з 68 членів екіпажу.

2003 – американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

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