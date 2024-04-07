Чому росія погрожує НАТО, – пояснив Інститут вивчення війни

Російська влада погрожує Фінляндії щодо можливих наслідків вступу до НАТО.

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Російська влада продовжує надавати погрози країнам-членам НАТО з метою стримання розширення впливу Альянсу та створення інформаційного полотна для виправдання передбачуваної довгострокової конфронтації з Заходом. Про це заявили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті Інституту наголошується, як міністерство закордонних справ рф погрожувало Фінляндії, наводячи приклади можливих наслідків вступу до НАТО. Кремль регулярно використовує такий наратив, стверджуючи, що Альянс контролює Україну та використовує її для погроз і впливу на росію.

Експерти також звернули увагу на заяви російського посла у Фінляндії Павла Кузнєцова, який стверджував, що вступ Фінляндії до НАТО зробить Балтійський регіон зоною потенційної ескалації. Він також погрожував розміщенням ядерної зброї в Фінляндії та заявив, що реакція росії буде "адекватною, але не обов'язково симетричною".

Крім того, Кузнєцов звинуватив Фінляндію в "русофобії" та натякнув, що країна повинна поліпшити відносини з Росією, оскільки "від географії не втечеш". Дипломат також звинуватив Гельсінкі у поганих відносинах з росією, ігноруючи при цьому російські провокації на кордоні у 2023 році та погрози, надані Фінляндії та іншим країнам НАТО.

Згідно з аналітиками ISW, російські погрози спрямовані на стримування дій Заходу, тоді як заяви російських чиновників про загрози з боку НАТО служать інформаційною підготовкою для геополітичної конфронтації.

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