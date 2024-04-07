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Побори у десятки тисяч доларів: судитимуть екскерівника одного з постів Чернівецької митниці та його спільника

11:31, 7 квітня 2024
Посадовець митниці розробив злочинну схему незаконного збагачення, за якою на різних етапах митного оформлення імпорту умисно створювались перешкоди.
Побори у десятки тисяч доларів: судитимуть екскерівника одного з постів Чернівецької митниці та його спільника
Фото: Чернівецька обласна прокуратура
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До суду передано обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного з митних постів Чернівецької митниці та його спільника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі (ч. 3 ст. 368, ч. ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Крім того, митник обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ч. 1 ст. 365 КК України).

Так, за даними слідства, посадовець митниці розробив злочинну схему незаконного збагачення, за якою на різних етапах митного оформлення імпорту умисно створювались перешкоди.

Встановлено, що при оформленні товару безпідставно корегувалась його митна вартість та збільшувались суми митних платежів. Задля того, щоб надалі уникати цього «корегування», оформлення однієї митної декларації коштувало 1000 доларів.

Митник діяв через посередника, який вів прямі перемовини з власником товару та одержував гроші.

Побоюючись бути викритим, зловмисник визначив місце одержання неправомірної вигоди саме у столиці, де 1 лютого 2023 року посередника затримали правоохоронці після одержання чергової «оплати».

Загалом представник торговельної компанії надав обвинуваченим 15000 доларів неправомірної вигоди.

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