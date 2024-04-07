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Как самостоятельно получить статус участника боевых действий: инфографика и образец заявления

12:07, 7 апреля 2024
Для получения статуса УБД необходимо отправить пакет документов в комиссию Минобороны.
Как самостоятельно получить статус участника боевых действий: инфографика и образец заявления
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Получить статус участника боевых действий военнослужащими Вооруженных сил Украины можно онлайн. Об этом сообщает Правительственный портал.

Для этого необходимо отправить пакет документов в комиссию Минобороны по электронной почте.

Документы можно подавать и в бумажной форме. С примером заполнения заявления для оформления статуса УБД и с дополнительными требованиями к фотографиям можно ознакомиться ниже.

Детальнее о том, как самостоятельно получить статус участника боевых действий, – в инфографике.

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