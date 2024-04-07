Пока США задерживают помощь, в Канаде заявили о наращивании поддержки Украины

США «неспособны активизировать» помощь Украине, оставляя Канаде заполнять пробел, – министр финансов Канады.

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Министр финансов Канады Христя Фриланд отметила важный вклад Оттавы в укрепление обороноспособности Украины, которая ведет войну с военной агрессией россии. Это стало особенно актуальным на фоне задержки в одобрении пакета помощи для Украины в Конгрессе США. Об этом сообщает CBS News.

По словам канадской чиновницы, Соединенные Штаты пока не смогли обеспечить необходимую помощь украинской стороне, которая ведет борьбу в сложных военных условиях.

В своем интервью на CBC The House Фриланд не уточнила, намерена ли Канада увеличить свои военные расходы до 2% ВВП, как это требуется от стран-членов НАТО. Однако она подчеркнула, что обязательства Канады перед Украиной являются большими.

«В марте Канада направила Украине 2 миллиарда долларов срочной бюджетной поддержки в то время, когда США (...) не смогли активизироваться и оказать поддержку для Украины, чтобы заполнить пробел», - отметила Фриланд.

Она также добавила, что канадцы могут гордиться тем, что их страна выполняет свою роль в противостоянии с Россией и поддерживает Украину, что стало самой большой борьбой для НАТО.

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